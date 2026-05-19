09:49, 19 мая 2026Бывший СССР

Военкоры раскрыли подробности ночной атаки на Украину

Российские БПЛА «Герань» в ночь на 19 мая атаковали цели в пяти областях Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Handout / Reuters

Российские БПЛА «Герань» в ночь на 19 мая атаковали цели в пяти областях Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его данным, под удар попали Одесская, Харьковская Сумская, Черниговская и Днепропетровская области страны. Кроме того, авиация сбросила около 15 авиабомб по объектам в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Измаиле Одесской области около 20 дронов атаковали портовую инфраструктуру, после чего начались пожары на складах. Также цели были поражены в Шостке, Кривом Роге и Харькове.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине. При этом, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать мирную инфраструктуру России.

