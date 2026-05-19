В Китае объяснили значение визитов Трампа и Путина

AP: В Китае заявили, что визит Путина укрепит стратегическое партнерство

Визит президента России Владимира Путина в Пекин призван укрепить российско-китайское стратегическое партнерство, а визит американского лидера Дональда Трампа — стабилизировать важнейшие отношения в мире между Китаем и США, заявил старший научный сотрудник пекинского аналитического центра Center for China and Globalization (CCG) Ван Цзычэнь. Его цитирует агентство Associated Press (AP).

«Пекин хочет стабильных отношений с Западом, сохранения стратегического доверия с Москвой и достаточного дипломатического пространства, чтобы представить себя как беспристрастную крупную державу, способную вести диалог со всеми сторонами», — объяснил эксперт.

Ранее газета O Globo написала, что прибытие Путина в Пекин 19 мая, спустя три дня после отъезда Трампа, подтверждает уникальное место, которое Китай занял в мировой геополитике.

Путин во вторник, 19 мая, отправится с официальным визитом Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В рамках двухдневного визита также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.