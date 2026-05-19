Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 19 мая 2026Мир

В Китае объяснили значение визитов Трампа и Путина

AP: В Китае заявили, что визит Путина укрепит стратегическое партнерство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kenny Holston / Pool / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Пекин призван укрепить российско-китайское стратегическое партнерство, а визит американского лидера Дональда Трампа — стабилизировать важнейшие отношения в мире между Китаем и США, заявил старший научный сотрудник пекинского аналитического центра Center for China and Globalization (CCG) Ван Цзычэнь. Его цитирует агентство Associated Press (AP).

«Пекин хочет стабильных отношений с Западом, сохранения стратегического доверия с Москвой и достаточного дипломатического пространства, чтобы представить себя как беспристрастную крупную державу, способную вести диалог со всеми сторонами», — объяснил эксперт.

Ранее газета O Globo написала, что прибытие Путина в Пекин 19 мая, спустя три дня после отъезда Трампа, подтверждает уникальное место, которое Китай занял в мировой геополитике.

Путин во вторник, 19 мая, отправится с официальным визитом Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В рамках двухдневного визита также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили цель ударов ВСУ по Ярославлю

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Крысы атаковали двор в российском городе

    В США раскритиковали Су-57Д

    Мужчинам в климаксе дали несколько советов

    Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

    Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

    Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

    Четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили

    Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok