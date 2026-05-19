Катер с пассажирами перевернулся на Байкале

Катер «Хивус» с 14 пассажирами на борту перевернулся на Байкале

Катер на воздушной подушке с 14 пассажирами на борту перевернулся на озере Байкал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что десять человек были вызволены из воды с переохлаждением, судьба оставшихся четверых остается неизвестной. Судно-амфибия «Хивус» перевернулось в 30 метрах от берега, рядом со скалой Черепаха.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находились девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности. Инцидент произошел в районе мыса Хобой острова Ольхон.

