12:03, 19 мая 2026Россия

Российский подросток избил мужчину до комы из-за одной просьбы

В Волжском юноша избил мужчину до комы за просьбу дать ему взаймы на сигареты
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Волжском Волгоградской области 16-летний подросток избил мужчину до состояния комы из-за одной просьбы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что нетрезвый 48-летний мужчина попросил у двух юношей денег взаймы на сигареты. Подростки отказали гражданину, но тот продолжал просить у них денег.

16-летнего подростка такое поведение разозлило, и он ударил мужчину по голове. Его остановили знакомые, но позже он снова столкнулся с жертвой на улице Школьной и еще раз ударил мужчину по голове. Пострадавший упал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у волгоградца закрытую черепно‑мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга и перелом свода черепа. В отношении несовершеннолетнего агрессора возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге школьница оттаскала за волосы продавца в магазине.

