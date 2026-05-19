Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

Водителям с больным сердцем ГАИ посоветовала всегда иметь при себе лекарства

В жаркую погоду водителям необходимо обращать внимание на температурные показатели в салоне машины, проверять техническую исправность транспортного средства и обязательно возить с собой достаточный запас воды, пишет ТАСС. Рекомендации прозвучали в адрес автомобилистов от столичной Госавтоинспекции (ГАИ).

Водителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной метеочувствительностью нужно всегда иметь при себе необходимые лекарства, подчеркнули в ведомстве. Там напомнили, что категорически запрещено оставлять детей в салоне без присмотра взрослых, а также животных.

В жару усталость за рулем наступает быстрее, а реакции водителя замедляются. Именно поэтому автомобилистов просят строго соблюдать безопасную дистанцию и выдерживать установленный скоростной режим. В ГАИ добавили, что эти простые правила помогут сделать поездку безопаснее и комфортнее.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 мая, в Москве ожидается по-настоящему жаркий день — до плюс 31 градуса.

