Стала известна личность организатора обернувшегося трагедией тура на Байкал

Организатор тура на Байкал выдвигалась на пост министра туризма Бурятии

Стала известна личность владелицы турагентства — организатора обернувшегося трагедией тура на Байкал, она выдвигалась на пост министра туризма региона. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что владелицей фирмы «Кристальный Байкал» оказалась 35-летняя Мария С. Именно ее турагентству принадлежит судно-амфибия «Хивус», которое перевернулось на озере 19 мая. Известно, что женщина почти единолично ведет бизнес, а туризмом в Бурятии занимается более 10 лет. В 2025 году по объему выручки ее фирма заняла 12-е место в регионе.

Сообщается, что несколько лет назад женщина выдвигалась на пост главы министерства туризма Республики Бурятия. Сергей, супруг Марии, — бывший глава Туркинского сельского поселения, пишет Telegram-канал Mash. Его уволили в феврале 2026 года за незадекларированные деньги на счету жены. В результате 3,4 миллиона рублей взыскали в пользу государства.

Судно-амфибия «Хивус» перевернулось на озере Байкал в 30 метрах от берега, рядом со скалой Черепаха. Пять пассажиров не выжили, в их числе оказался капитан судна.