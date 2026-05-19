Путешествия
14:20, 19 мая 2026

Организовавшую трагичный тур на Байкале компанию обвиняли в нарушении безопасности

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Организовавшую трагичный тур на Байкале компанию обвиняли в нарушениях безопасности при перевозке пассажиров. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, путешественники уже жаловались на турфирму «Кристальный Байкал», катер которой перевернулся с людьми во время водной экскурсии. Они сообщали, что во время поездки на Ушканьи острова на борту 12-местной лодки находились сразу 16 человек.

Также туристы отмечали, что организатор мог не вернуть деньги, если клиентам не понравилось качество оказанных услуг. А в 2025 году владелица компании и экс-кандидат в министры туризма Бурятии Мария Севергина получила предостережение за транспортировку пассажиров на катерах «Сириус», «Дружный» и «Пилигрим» без лицензии.

Ранее стало известно, что утром 19 мая катер «Хивус» с 18 пассажирами перевернулся на Байкале. Пять человек, включая капитана судна, не выжили. Возможной причиной трагедии стал перегруз.

