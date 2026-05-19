В России появится новый школьный учебник

15:00, 19 мая 2026Россия

Кравцов заявил, что в России появится учебник по физкультуре
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В России разрабатывается школьный учебник по физической культуре. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Министр анонсировал новое учебное пособие на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», — пояснил глава ведомства.

Ранее стало известно, что учебник по обществознанию под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева введут для учеников 11-х классов с 2027 года.

