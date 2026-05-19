15:53, 19 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ помешать наступлению армии России в ДНР

Боец Эмин: ВСУ стали активнее использовать БПЛА самолетного типа в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarakhan Vadym / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активнее использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил старший оператор расчета ударных беспилотников 177-го гвардейского полка морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Эмин, передает РИА Новости.

По словам бойца, это происходит на красноармейско-добропольском направлении. Таким образом, уточнил он, ВСУ пытаются помешать наступлению армии России на данном участке фронта.

«Однако мы не засиживаемся на одном месте и постоянно меняем точки, чтобы работать эффективно. Характер целей же постоянно меняется. Работаем по опорным пунктам, ПВД, технике, чаще всего по ствольным орудиям. Бьем и в тыл, и по передовым рубежам», — рассказал Эмин.

Ранее в МИД России раскрыли участки фронта с самым большим числом наемников ВСУ. Ими оказались харьковское и красноармейское направления.

