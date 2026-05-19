В Госдуме предложили дать дополнительный отпуск одной категории россиян

В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для работающих пенсионеров

В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск. Законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Об этом говорится в документах, их приводит РИА Новости.

Депутаты хотят внести изменения в Трудовой кодекс. Авторы инициативы уверены, что в России сокращается число трудоспособных граждан — это означает, что пенсионеры начинают играть в экономике большую роль, чем раньше. Дополнительный оплачиваемый отпуск, который, согласно проекту, должен быть не меньше трех дней, нужен для увеличения комфорта жизни работающих пенсионеров и стимуляции работать с возможностью больше отдыхать.

Ранее в Госдуме уже предлагали ввести подобные изменения в Трудовой кодекс. Депутаты подчеркивали, что работающие пенсионеры заслуживают особого внимания и поддержки, а их опыт полезен в условиях нехватки рабочих рук.

В апреле 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск, если они признаны пострадавшими в чрезвычайных ситуациях. Согласно документу, в случае ЧС граждане имеют право на один оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты.