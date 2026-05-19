17:20, 19 мая 2026

Военный эксперт высказался об использовании ВСУ воздушного пространства других стран

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние месяцы регулярно используют воздушное пространство других стран для своих беспилотников, заявил военный эксперт, политолог Алексей Живов. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Эстония сбила над территорией республики беспилотник украинского происхождения. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, гражданский ущерб после падения дрона отсутствует.

Позже министр обороны Украины Михаил Федоров извинился перед Эстонией из-за падения дрона ВСУ. Певкур также напомнил, что Украина не запрашивала разрешение на использование воздушного пространства республики.

Военный эксперт напомнил, что через Прибалтику уже несколько раз пролетали беспилотники ВСУ в этом и прошлом году, это было признано официально.

«Это происходит регулярно. Насчет того, что они [в Эстонии] не знали и не предоставляли [воздушное пространство], скажем так, это разговор для бедных. То есть это просто отговорка, чтобы снижать уровень накала в отношениях с Россией», — сказал Живов.

По словам эксперта, сейчас они делают вид, что якобы борются с этим, однако делается это больше для отвода глаз.

«Сбили один беспилотник, а 21 пролетел, понимаете? То есть здесь больше похоже на манипуляцию в интересах России. А может быть, этот самолет, который сбил над Эстонией БПЛА, вообще сделал это случайно. То есть так получилось, что вот они не распознали его, поэтому сбили. Здесь доверия никакого нет», — подчеркнул Живов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Финляндии сохраняют повышенную боеготовность на фоне инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике.

