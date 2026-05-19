Трамп высказался о планах на Кубу

Трамп заявил, что верит в возможность достижения соглашения с Кубой

США могут достичь дипломатического соглашения с Кубой. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.

«Я думаю, что да. Куба звонит нам. Им нужна помощь. Но Куба — это несостоявшаяся страна. Кубе нужна помощь, и мы ее окажем», — ответил глава Белого дома на вопрос о том, верит ли он в возможность урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает сценарий военного нападения на Кубу из-за не принесшей результата санкционной политики против страны.

В свою очередь, Куба пообещала защищаться в случае нападения со стороны США. В МИД республики подчеркнули, что в таком случае она воспользуется своим правом на законную оборону.