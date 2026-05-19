Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:24, 19 мая 2026Мир

Трамп высказался о планах на Кубу

Трамп заявил, что верит в возможность достижения соглашения с Кубой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США могут достичь дипломатического соглашения с Кубой. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.

«Я думаю, что да. Куба звонит нам. Им нужна помощь. Но Куба — это несостоявшаяся страна. Кубе нужна помощь, и мы ее окажем», — ответил глава Белого дома на вопрос о том, верит ли он в возможность урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает сценарий военного нападения на Кубу из-за не принесшей результата санкционной политики против страны.

В свою очередь, Куба пообещала защищаться в случае нападения со стороны США. В МИД республики подчеркнули, что в таком случае она воспользуется своим правом на законную оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Екатерина Волкова перенесла операцию

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok