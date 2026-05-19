На Украину захотели перевезти прах противника Бандеры

Страна.ua: На Украину собираются перевезти прах противника Бандеры Мельника

На территорию Украины собираются перевезти прах второго главы ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) и противника Степана Бандеры Андрея Мельника. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, в Люксембурге эксгумировали прах второго главы организации, которая раскололась в 1940 году на две враждующие фракции. Мельник, как указывается, сотрудничал с Германией во время войны, а последние годы прожил в Люксембурге, где скончался в 1964 году.

На церемонии эксгумации присутствовали представители офиса президента Украины, Министерства иностранных дел и Украинского института национальной памяти.

Ранее польский экономист и историк Лешек Жебровский заявил, что Украине не нужна правда о Волынской резне, в результате чего она избегает дискуссий с Польшей из-за своей вседозволенности. По словам Жебровского, никаких польско-украинских дискуссий на тему Волынской резни не предвидится, так как представители Украины «говорят, что хотят» и никто их не останавливает.