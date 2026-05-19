«Зенит» захотел купить 20-летнего футболиста «Локомотива» Алексея Батракова

Петербургский «Зенит» захотел купить самого дорогого российского футболиста — 20-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отмечает издание, сине-бело-голубые готовятся сделать «Локомотиву» предложение грядущим летом. Представитель Батракова Владимир Кузьмичев указал, что в контракте игрока с железнодорожниками есть пункт о возможном выкупе европейским клубом, но не конкурентом по Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Придется договариваться и явно не в рамках тех цифр, что прописаны выкупными для Европы. Ведь отпустить его в другой клуб РПЛ для "Локо" означает усилить прямого конкурента», — заявил Кузьмичев.

В апреле 2026 года скауты французского ПСЖ просматривали Батракова во время матча «Локомотива» с «Зенитом». Парижский клуб рассматривает кандидатуру полузащитника наряду с несколькими другими игроками.

Батраков является самым дорогим российским футболистом. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 25 миллионов евро. В сезоне-2025/26 игрок забил 17 мячей и отдал 12 передач в 36 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.