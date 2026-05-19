Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:39, 19 мая 2026Спорт

«Зенит» захотел купить самого дорогого российского футболиста

«Зенит» захотел купить 20-летнего футболиста «Локомотива» Алексея Батракова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Петербургский «Зенит» захотел купить самого дорогого российского футболиста — 20-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отмечает издание, сине-бело-голубые готовятся сделать «Локомотиву» предложение грядущим летом. Представитель Батракова Владимир Кузьмичев указал, что в контракте игрока с железнодорожниками есть пункт о возможном выкупе европейским клубом, но не конкурентом по Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Придется договариваться и явно не в рамках тех цифр, что прописаны выкупными для Европы. Ведь отпустить его в другой клуб РПЛ для "Локо" означает усилить прямого конкурента», — заявил Кузьмичев.

В апреле 2026 года скауты французского ПСЖ просматривали Батракова во время матча «Локомотива» с «Зенитом». Парижский клуб рассматривает кандидатуру полузащитника наряду с несколькими другими игроками.

Батраков является самым дорогим российским футболистом. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 25 миллионов евро. В сезоне-2025/26 игрок забил 17 мячей и отдал 12 передач в 36 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с предупреждением НАТО

    Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

    Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

    Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    В НАТО рассказали подробности вывода войск США из Европы

    Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

    На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

    Биопластик из кильки создали в России

    Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok