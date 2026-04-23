Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
09:06, 23 апреля 2026Спорт

Cкауты ПСЖ присутствовали на матче с участием самого дорогого российского футболиста

Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Скауты ПСЖ присутствовали на матче с участием самого дорогого российского футболиста Алексея Батракова. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил агент игрока Вадим Шпинев.

Агент заявил, что речь идет о матче «железнодорожников» с «Зенитом». «На матчах "Локомотива" присутствовали скауты ПСЖ. Они были на игре сегодня», — сказал Шпинев.

«Локомотив» и «Зенит» сыграли со счетом 0:0. В добавленное время нападающий красно-зеленых Николай Комличенко не реализовал пенальти.

Батраков в текущем сезоне провел 33 матча. В них он забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.

В декабре стало известно, что 20-летний полузащитник является самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составила 25 миллионов евро.

