Cкауты ПСЖ присутствовали на матче с участием самого дорогого российского футболиста

Скауты ПСЖ присутствовали на матче с участием самого дорогого российского футболиста Алексея Батракова. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил агент игрока Вадим Шпинев.

Агент заявил, что речь идет о матче «железнодорожников» с «Зенитом». «На матчах "Локомотива" присутствовали скауты ПСЖ. Они были на игре сегодня», — сказал Шпинев.

«Локомотив» и «Зенит» сыграли со счетом 0:0. В добавленное время нападающий красно-зеленых Николай Комличенко не реализовал пенальти.

Батраков в текущем сезоне провел 33 матча. В них он забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.

В декабре стало известно, что 20-летний полузащитник является самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составила 25 миллионов евро.