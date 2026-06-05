Жители деревни отбили у гигантского крокодила купающегося в реке мужчину

В Индии купающегося мужчину удалось спасти от крокодила

Житель индийской деревни Баличандрапур Кшаманихи Дас пережил нападение крокодила во время купания в реке. Об этом сообщает Ommocom News.

По словам Даса, гигантская рептилия внезапно бросилась на него в воде и схватила зубами за ноги. Мужчина закричал, и его услышали другие купающиеся люди. Они бросились к месту происшествия с бамбуковыми палками в руках и стали бить ими крокодила. После 15 минут борьбы им удалось отогнать хищника и спасти Даса.

По уверению жителей деревни, крокодил, у которого они отбили мужчину, достигал в длину почти восьми метров, однако это может быть преувеличением. Даже у самого крупного вида крокодилов — гребнистого — неизвестны особи длиннее 6,3 метра.

Пострадавшему экстренно оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш крокодил утащил семилетнюю девочку в пруд, расположенный возле мусульманской святыни. Спасательная операция длилась восемь часов, в ее результате нашли лишь останки ребенка.

