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Из жизни
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06:42, 5 июня 2026Из жизни

Жители деревни отбили у гигантского крокодила купающегося в реке мужчину

В Индии купающегося мужчину удалось спасти от крокодила
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: L-N / Shutterstock / Fotodom

Житель индийской деревни Баличандрапур Кшаманихи Дас пережил нападение крокодила во время купания в реке. Об этом сообщает Ommocom News.

По словам Даса, гигантская рептилия внезапно бросилась на него в воде и схватила зубами за ноги. Мужчина закричал, и его услышали другие купающиеся люди. Они бросились к месту происшествия с бамбуковыми палками в руках и стали бить ими крокодила. После 15 минут борьбы им удалось отогнать хищника и спасти Даса.

По уверению жителей деревни, крокодил, у которого они отбили мужчину, достигал в длину почти восьми метров, однако это может быть преувеличением. Даже у самого крупного вида крокодилов — гребнистого — неизвестны особи длиннее 6,3 метра.

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Пострадавшему экстренно оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш крокодил утащил семилетнюю девочку в пруд, расположенный возле мусульманской святыни. Спасательная операция длилась восемь часов, в ее результате нашли лишь останки ребенка.

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