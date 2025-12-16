Самый дорогой российский футболист подорожал еще больше

Портал Transfrermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самый дорогой российский игрок — полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков — подорожал еще на 2 миллиона евро. Теперь он стоит 25 миллионов.

В ту же сумму оценивается армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Список самых подорожавших игроков РПЛ возглавил российский хавбек московского ЦСКА Матвей Кисляк. Его стоимость оценивалась в 16 миллионов евро, а теперь составляет 20 миллионов.

20-летний Батраков в нынешнем сезоне провел 17 матчей в РПЛ. Полузащитник забил 11-мячей и сделал шесть результативных передач.