17:25, 16 декабря 2025Спорт

Самый дорогой российский футболист подорожал еще больше

Самый дорогой футболист России Батраков подорожал до 25 миллионов евро
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Портал Transfrermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самый дорогой российский игрок — полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков — подорожал еще на 2 миллиона евро. Теперь он стоит 25 миллионов.

В ту же сумму оценивается армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Список самых подорожавших игроков РПЛ возглавил российский хавбек московского ЦСКА Матвей Кисляк. Его стоимость оценивалась в 16 миллионов евро, а теперь составляет 20 миллионов.

20-летний Батраков в нынешнем сезоне провел 17 матчей в РПЛ. Полузащитник забил 11-мячей и сделал шесть результативных передач.

