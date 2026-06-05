ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 5 июня 2026Забота о себе

Кардиолог посоветовала добавить один продукт к завтраку

Кардиолог Александер: Авокадо снижает уровень артериального давления
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dulin / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Сара Александер посоветовала добавить к завтраку авокадо. О пользе этого продукта для сердца она рассказала Daily Mirror.

Специалист отметила, что авокадо способствует снижению уровня холестерина и помогает поддерживать нормальное артериальное давление. По данным исследований, люди, съедавшие не менее двух порций продукта в неделю, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ишемической болезнью сердца.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Врач отметила, что полезные свойства авокадо объясняются содержанием в нем растительных стеролов. Это вещество снижает уровень холестерина и таким образом помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в мякоти этого плода присутствуют антиоксиданты, витамин Е и другие ценные микро- и макронутриенты, которые поддерживают здоровье сосудов.

Еще одним преимуществом фрукта Александер назвала высокое содержание клетчатки. Половина авокадо обеспечивает около четверти рекомендуемой суточной нормы пищевых волокон. Также в нем больше калия, чем в банане, что помогает организму противостоять негативному влиянию избытка соли на давление.

Ранее диетолог Тара Шмидт посоветовала женщинам старшего возраста добавить в рацион фасоль и сою. По ее словам, эти продукты помогают контролировать артериальное давление и богаты полезными микроэлементами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понадобится — выйдем». Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

    Блогерша описала Мексику словами «Россию здесь любят даже больше, чем некоторые россияне»

    Ида Галич высказалась о переменах в КВН словами «чуть не потеряли культурный код»

    Игравшего в фильме «Джуманджи» актера зарезали в США

    Пушилин рассказал об уничтожении на Украине всех протестных лидеров

    Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

    Стал известен самый дорогой футболист РПЛ

    В сети восхитились внешностью 97-летней звезды Старого Голливуда

    Состояние бывшего продюсера Олега Газманова ухудшилось в СИЗО

    В Госдуме раскрыли способ остановить удары ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok