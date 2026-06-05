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07:00, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Германии оценили возможность восстановления сотрудничества с Россией в энергетике

Шепп: Сотрудничество РФ и Европы в энергетике не вернется даже после перемирия на Украине
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сотрудничество России и Европейского союза (ЕС) в сфере энергетики не вернется даже после урегулирования конфликта на Украине. С такой оценкой выступил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Энергетика живет долгосрочными планами, и долгосрочные планы основаны на доверии. И это доверие [между Россией и Европой] взаимно утрачено», — высказался он.

Шепп скептически оценил возможность восстановления энергетического сотрудничества ЕС с Россией на фоне кризиса цен на нефть после начала конфликта на Ближнем Востоке и заявил, что такой сценарий произойдет «не в ближайшее время». По мнению эксперта, даже достижение перемирия или полноценного мирного соглашения по Украине не позволит в полной мере восстановить связи России с Европой.

Ранее депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах ПМЭФ выразил уверенность в восстановлении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По мнению политика, восстановление трубопроводов будет тесно связано с возращением реалистичного подхода к отношениям с Россией среди европейских политиков.

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