Bloomberg: 5 тысяч американских военнослужащих покинут Европу

США выведут пять тысяч военнослужащих из Европы, и в долгосрочной перспективе за ними, вероятно, последуют и другие. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в регионе Алексус Гринкевич, его слова приводит Bloomberg.

«Значительная часть этих солдат будет из возвращающейся боевой группы бронетанковой бригады», — пояснил военный, имея в виду четыре тысячи военнослужащих, которые должны были быть переброшены в Польшу.

Гринкевич добавил, что ранее запланированное развертывание в Германии батальона дальнобойной артиллерии численностью около тысяч солдат также «будет сокращено».

16 мая представитель Пентагона Джоэл Вальдес сообщил, что решение об отмене отправки дополнительного американского военного контингента на территорию Польши не было неожиданностью. По его словам, инициативы приняли с учетом мнений глав Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США.