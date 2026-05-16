01:40, 16 мая 2026Мир

Пентагон объяснил неожиданное решение по отправке войск США в Польшу

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Решение об отмене отправки дополнительного военного контингента Соединенных Штатов на территорию Польши не было неожиданностью. Об этом заявил представитель Пентагона Джоэл Вальдес, чьи слова процитировал в соцсети X его коллега Шон Парнелл.

Таким образом, действие было продуманным, его не принимали в спешке, уверяет военное ведомство. «Решение о выводе войск является результатом всестороннего и многоуровневого процесса», — говорится в сообщении.

По данным Пентагона, его приняли с учетом мнений глав Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США. На сегодняшний день в Польше размещено около 10 тысяч американских военных.

Ранее старший репортер CNN Хейли Брицки сообщила, что Польша оказалась шокирована отказом США в размещении 4000 военнослужащих в стране. По ее словам, в Варшаве «понятия не имели» о готовившемся решении Вашингтона.

