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05:38, 5 июня 2026Путешествия

Россиянин описал семейную жизнь в Германии словами «роль отца сводится к деньгам»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин пообщался со знакомым немцем и узнал у него об особенностях семейной жизни в Германии. Свои впечатления он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Друг Жирухина — Алекс, рассказал россиянину, что отцы-немцы не имеют право на тайный тест ДНК, если сомневаются в своем отцовстве. Такое исследование без согласия матери считается нарушением закона и карается штрафом до 5000 евро (426,6 тысячи рублей).

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«Суть в том, что немецкая система изначально считает: ребенок остается с матерью. Роль отца сводится к деньгам. Платишь алименты, помогаешь, обеспечиваешь, но решать ничего не решаешь. Жестко, регламентировано, по бумажке», — такими словами Жирухин описал законодательство европейской страны.

Мужчина напомнил, что в России ни один из родителей или опекунов не может «заблокировать» другой стороне установить истину. «Я вот что подумал. Мы часто смотрим в сторону Европы как на образец прав и свобод. А на деле в той же Германии семейное право устроено так, что отец оказывается лицом без права голоса», — пришел к выводу россиянин.

Ранее Жирухин описал жизнь в Германии фразой «прогреть всю квартиру считается роскошью». Автор публикации рассказал, что за отопление немцы доплачивают около 200 тысяч рублей в год.

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