В Кузбассе начали с водолазами искать пропавшего на сапе мужчину

РИА Новости: В Кузбассе начали с водолазами искать пропавшего на сапе мужчину

Водолазы в Кемеровской области начали со сканерами искать пропавшего на Бирюзовом озере мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что мужчина на сапе пропал 21 июня, заявка на его поиск поступила 22 июня. Его поиски продолжаются на Бирюзовом озере вблизи города Междуреченска Кемеровской области.

В экстренных службах рассказали, что сап — предположительно, принадлежащая мужчине доска — был найден 25 июня. 26 июня к поискам пропавшего приступили водолазы. Собеседник агентства сообщил, что специалисты начали обследовать озеро специальным прибором – сканером.

В РИА Новости уточнили, что Бирюзовым озером называют затопленный угольный карьер. Его глубина составляет более 50 метров.

В середине июня журналисты портала Е1.ru рассказали, что житель Екатеринбурга загадочно исчез перед тем, как вылететь в отпуск. Уточняется, что 45-летний россиянин вышел из дома 14 июня, сел в такси и доехал до аэропорта, а затем связь с ним пропала.