Россиянин загадочно исчез перед отпуском

Житель Екатеринбурга загадочно исчез перед тем, как вылететь в отпуск

Житель Екатеринбурга загадочно исчез перед тем, как вылететь в отпуск. Родственники ждали его в аэропорту Кольцово. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, 45-летний россиянин вышел из дома 14 июня, сел в такси и доехал до воздушной гавани. Однако после этого связь с мужчиной пропала.

Сотрудники полиции, добровольцы и близкие горожанина начали осматривать аэропорт и прилегающую территорию, поиски развернули на железнодорожном вокзале и в районе, где проживает мужчина. Кроме того, проверкам подверглись больницы.

«Телефона и денег у мужчины с собой нет», — рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

До этого сообщалось, что жители Омска отправились на свидание на сапбордах и исчезли. Оба не были новичками и уверенно держались на сапах. Впоследствии мужчину и женщину без признаков жизни обнаружили водолазы.