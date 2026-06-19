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08:12, 19 июня 2026Россия

Россиянин загадочно исчез перед отпуском

Житель Екатеринбурга загадочно исчез перед тем, как вылететь в отпуск
Майя Назарова

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Житель Екатеринбурга загадочно исчез перед тем, как вылететь в отпуск. Родственники ждали его в аэропорту Кольцово. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, 45-летний россиянин вышел из дома 14 июня, сел в такси и доехал до воздушной гавани. Однако после этого связь с мужчиной пропала.

Сотрудники полиции, добровольцы и близкие горожанина начали осматривать аэропорт и прилегающую территорию, поиски развернули на железнодорожном вокзале и в районе, где проживает мужчина. Кроме того, проверкам подверглись больницы.

«Телефона и денег у мужчины с собой нет», — рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

До этого сообщалось, что жители Омска отправились на свидание на сапбордах и исчезли. Оба не были новичками и уверенно держались на сапах. Впоследствии мужчину и женщину без признаков жизни обнаружили водолазы.

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