Россияне отправились на свидание на сапбордах и пропали

В Омске возлюбленные отправились на свидание на сапбордах и исчезли. О пропаже россиян стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 40-летний мужчина и 43-летняя женщина ушли из дома 25 мая. Они приехали на реку Иртыш, планируя покататься на сапбордах. В тот день воздух в Омске прогрелся до плюс 30 градусов, однако вода в водоемах была еще холодной.

Горожане, как утверждает Shot, не были новичками — оба уверенно чувствовали себя на сапбордах. В прошлом году они преодолели на плавсредстве более 30 километров по Иртышу.

Пропавший работает на мебельной фабрике, его спутница нигде не трудоустроена. Вместе пара более 20 лет.

До этого сообщалось, что в Приморском крае три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру. Предполагалось, что они попали в шлюзовую систему сброса воды.