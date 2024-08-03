Три человека пропали при сплаве на сапбордах по российскому озеру

В Приморье три человека пропали при сплаве на сапбордах по озеру

В Приморье прокуратура организовала проверку из-за исчезновения трех человек на «Цинковом озере». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, вечером 3 августа группа из четырех человек сплавлялась на SUP-бордах по озеру недалеко от поселка Хрустальный Кавалеровского муниципального округа. Они попали в шлюзовую систему сброса воды. Трое взрослых пропали без вести, а 12-летнюю девочку доставили в тяжелом состоянии в больницу.

На место происшествия для координации деятельности правоохранителей и специальных служб выехал прокурор Кавалеровского района Евгений Коняхин. Организованы поисково-спасательные мероприятия.

Ранее в Башкирии двое россиян пошли искать пропавшую группу туристов и потерялись сами.