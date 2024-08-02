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15:01, 2 августа 2024Путешествия

Россияне пошли искать пропавших туристов и потерялись сами

МЧС: в Башкирии россияне пошли искать пропавших туристов и потерялись сами

Кадр: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

В Башкирии двое россиян пошли искать пропавшую группу туристов и потерялись сами. Сейчас их ищут специалисты МЧС республики.

Вечером 1 августа спасателям сообщили, что в Белорецком районе заблудились четыре человека, в том числе дети 5 и 11 лет. К их походу должны были присоединиться мужчина и женщина, но в назначенное время группу они не обнаружили.

Тогда туристы позвонили в службу спасения и попытались найти путешественников сами. 2 августа сотрудники МЧС обнаружили компанию с детьми, но двое их спутников перестали выходить на связь. Теперь спасатели ищут уже их.

Ранее в Бурзянском районе Башкирии россиянин выпал из катамарана и пропал без вести. На мужчине не было спасательного жилета.

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      Мария Борисова
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