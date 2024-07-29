Россиянин без спасательного жилета выпал из катамарана и пропал без вести

Турист без спасательного жилета выпал из катамарана в Башкирии и ушел под воду

Россиянин без спасательного жилета выпал из катамарана в Бурзянском районе Башкирии и пропал без вести. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по республике.

Инцидент произошел между селами Старосубхангулово и Миндигулово во время сплава тургруппы из 35 человек по реке Белой. Отмечается, что 50-летний житель Набережных Челнов выпал из судна в районе скалы Большой Амфитеатр и сразу ушел под воду.

В настоящее время поиски туриста ведут спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС). На данный момент результатов они не дали.

Ранее в Дагестане местные жители вытащили пятерых туристов из горящего автомобиля за минуты до взрыва. Путешественники ехали на минивэне по дороге «Хаджалмахи — Леваши» утром 28 июля и попали в сильную аварию.