Жители Дагестана вытащили туристов из горящей машины за минуты до взрыва

Жители Дагестана вытащили пятерых туристов из горящего автомобиля

В Дагестане местные жители вытащили пятерых туристов из горящего автомобиля за минуты до взрыва. Об этом пишет Telegram-канал «Блог Дагестана/новости».

Путешественники ехали на минивэне по дороге Хаджалмахи — Леваши утром 28 июля и попали в сильную аварию. Отмечается, что машина загорелась и ее двери заблокировались.

На помощь отдыхающим пришли уроженцы села Хаджалмахи Магомед Курбанов и Муртузали Ахмедов. Они разбили окно авто и вытащили туристов, после чего транспортное средство взорвалось.

Сгоревшая машина не подлежит восстановлению. По данным источника, туристы отделались небольшими ожогами, их жизням ничего не угрожает.

Ранее трое туристов пострадали в результате камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае. Двое мужчин и женщина совершали длительный поход по территории парка «Три вулкана».