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12:27, 26 июля 2024Путешествия

Туристов на Камчатке засыпало камнями на вулкане

Трое туристов пострадали в результате камнепада на вулкане в Камчатском крае

Фото: КГКУ «ЦОД» / ТАСС

Трое туристов пострадали в результате камнепада на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае. Об этом пишет пресс-служба местного спасательного ведомства КГКУ «ЦОД» в Telegram-канале.

Отмечается, что двое мужчин и женщина совершали длительный поход по территории парка «Три вулкана». «Покорение Ключевского вулкана должно было стать заключительным этапом на их маршруте, — говорится в сообщении. — Поднявшись на вершину, туристы решили спуститься с другой стороны исполина, а затем по склону уже выйти на проверенную тропу».

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На высоте около четырех тысяч метров путешественников засыпало камнями, в результате чего они получили травмы. Спустя некоторое время все трое спустились к дому вулканологов, который расположен на высоте 3,3 тысячи метров. Оттуда туристов на вертолете забрали спасатели.

Людей доставили в краевую больницу, где их осмотрели медики. Травмы оказались незначительными. Путешественникам оказали необходимую помощь, от госпитализации они отказались.

Ранее альпиниста Павла Банникова накрыла снежная лавина во время восхождения на гору в Киргизии. Трагедия произошла на пике Ленина, расположенном на юге среднеазиатской республики.

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