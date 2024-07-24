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15:30, 24 июля 2024Путешествия

Россиянина накрыла снежная лавина во время восхождения на гору в Киргизии

Российского альпиниста накрыла лавина во время восхождения на гору в Киргизии
СюжетЛавина в Киргизии

Фото: Nihongarden / Wikipedia

Альпиниста Павла Банникова накрыла снежная лавина во время восхождения на гору в Киргизии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на коллегу россиянина Владимира Агафонова.

Трагедия произошла на пике Ленина, расположенном на юге среднеазиатской республики. Спасти мужчину не удалось. Отмечается, что его тело спустили и отправили на родину.

Ранее сообщалось, что тело российского туриста спустили с горы в Кабардино-Балкарии (КБР) спустя две недели после попадания в него молнии. Когда в начале июля мужчина находился на горе Дыхтау на высоте 5,1 тысячи метров, в него попала молния. Эвакуацию осложняли неблагоприятные погодные условия.

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      Фариза Бацазова
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