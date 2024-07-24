Тело россиянина спустили с горы спустя две недели после попадания в него молнии

Тело туриста спустили с горы в КБР спустя 2 недели после попадания в него молнии

Тело российского туриста спустили с горы в Кабардино-Балкарии (КБР) спустя две недели после попадания в него молнии. Об этом сообщили в Telegram-канале Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Отмечается, что 7 июля мужчина находился на горе Дыхтау на высоте 5,1 тысячи метров, когда в него попала молния. Эвакуацию осложняли неблагоприятные погодные условия. «Тело альпиниста эвакуировано на вертолете и передано сотрудникам полиции», — заявили спасатели.

Ранее стало известно, что молния ударила в жителя Тольятти 1973 года рождения во время восхождения на гору-пятитысячник в Кабардино-Балкарии. Мужчина не выжил. Две группы сотрудников МЧС прибыли на вертолете на высоту 2700 и 3800 метров. Из-за низкой облачности, тумана и мокрого снега добраться до места трагедии у них не получилось.