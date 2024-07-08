Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:46, 8 июля 2024Путешествия

Молния ударила в россиянина во время восхождения на гору-пятитысячник

МЧС: спасатели не смогли эвакуировать тело российского альпиниста с горы Дыхтау

Кадр: Telegram-канал МЧС Кабардино-Балкарии

Спасатели вторые сутки не могут эвакуировать тело российского альпиниста с горы Дыхтау в Кабардино-Балкарии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по КБР.

По предварительной информации, в жителя Тольятти 1973 года рождения во время восхождения на гору-пятитысячник ударила молния, он не выжил. Информация о несчастном случае поступила спасателям в воскресенье, 7 июля. Две группы сотрудников МЧС прибыли вертолетом на высоту 2700 и 3800 метров. Из-за низкой облачности, тумана и мокрого снега добраться до места трагедии у них не получилось.

Материалы по теме:
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

Уточняется, что второй участник восхождения остался в палатке на высоте 4700 метров, у него были связь и запас продуктов. В понедельник, 8 июля, его эвакуировали на вертолете с горы Дыхтау в альпинистский лагерь «Безенги». Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Чтобы забрать тело тольяттинца, спасатели ждут улучшения погодных условий.

В конце июня спасатели эвакуировали тело российского альпиниста со склона Эльбруса с высоты 4,7 тысячи метров. По предварительным данным, у мужчины во время восхождения случился сердечный приступ.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

      Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

      В Германии призвали Украину ужесточить мобилизацию

      Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

      В МИД России высказались о приезде Канье Уэста в Москву

      Россиянам назвали способы возврата переведенных по ошибке денег

      Российский стилист назвал трендом одежду со знаками зодиака

      Служивший в ВСУ чешский наемник «играл в командира»

      ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по ресторану в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше