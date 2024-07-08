Молния ударила в россиянина во время восхождения на гору-пятитысячник

МЧС: спасатели не смогли эвакуировать тело российского альпиниста с горы Дыхтау

Спасатели вторые сутки не могут эвакуировать тело российского альпиниста с горы Дыхтау в Кабардино-Балкарии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по КБР.

По предварительной информации, в жителя Тольятти 1973 года рождения во время восхождения на гору-пятитысячник ударила молния, он не выжил. Информация о несчастном случае поступила спасателям в воскресенье, 7 июля. Две группы сотрудников МЧС прибыли вертолетом на высоту 2700 и 3800 метров. Из-за низкой облачности, тумана и мокрого снега добраться до места трагедии у них не получилось.

Уточняется, что второй участник восхождения остался в палатке на высоте 4700 метров, у него были связь и запас продуктов. В понедельник, 8 июля, его эвакуировали на вертолете с горы Дыхтау в альпинистский лагерь «Безенги». Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Чтобы забрать тело тольяттинца, спасатели ждут улучшения погодных условий.

В конце июня спасатели эвакуировали тело российского альпиниста со склона Эльбруса с высоты 4,7 тысячи метров. По предварительным данным, у мужчины во время восхождения случился сердечный приступ.

