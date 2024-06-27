Спасатели нашли на склоне Эльбруса бездыханного россиянина

МЧС: спасатели эвакуировали тело российского альпиниста со склона Эльбруса

Спасатели эвакуировали тело российского альпиниста со склона Эльбруса с высоты 4,7 тысячи метров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Уточняется, что просьба о помощи поступила спасателям от участников восхождения в четверг, 27 июня. Одному из троих альпинистов стало плохо.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на место и нашли на склоне бездыханного жителя Рязанской области 1965 года рождения. Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ.

В МЧС добавили, что тело передали следователям. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В мае туристка из Европы упала в овраг во время подъема на гору Агунг на Бали. 23-летняя голландка получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.

