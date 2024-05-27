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20:13, 27 мая 2024Путешествия

Туристка упала в овраг во время подъема на гору на Бали и не выжила

The Bali Sun: туристка упала во время подъема на гору Агунг на Бали и не выжила

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Туристка из Европы упала в овраг во время подъема на гору Агунг на Бали и не выжила. Об этом сообщает местное издание The Bali Sun.

Уточняется, что несчастный случай произошел в четверг, 23 мая. Когда 23-летняя голландка и ее спутник-датчанин совершали восхождение, иностранка поскользнулась и упала в овраг с высоты 15 метров.

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Датчанин сразу же отправился за помощью, и вскоре экстренные службы успешно эвакуировали пострадавшую на носилках. У женщины была сломана кость нижней челюсти, передние зубы и левая рука, расцарапан живот и разорван подбородок. По дороге в больницу состояние голландки резко ухудшилось, и спасти ее не удалось.

Начальник отдела по связям с общественностью местной полиции Ипту Геде Сукадана отметил, что туристы поднимались на вершину самостоятельно, не прибегая к услугам гида.

Ранее 22-летняя туристка отправилась в отпуск с компанией друзей, упала с 18-метровой скалы в США и не смогла выжить. Спутники девушки пытались ее реанимировать до приезда врачей, но безуспешно.

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      Марина Черняк
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