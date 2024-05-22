Туристка отправилась в отпуск с друзьями, упала со скалы и не выжила

Daily Mail: 22-летняя туристка упала со скалы в Орегоне и не выжила

22-летняя туристка отправилась в отпуск с компанией друзей, упала с 18-метровой скалы в популярном туристическом месте и не смогла выжить. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации британского таблоида, инцидент произошел во время экскурсии к водопаду в Орегоне, США. Никто из путешественников не видел падение Элишы Анжелик Масиас. Девушка отделилась от группы и на какое-то время пропала из виду. Обнаружившие ее друзья попытались реанимировать Масиас до прихода врачей и спасателей, однако безуспешно.

Ранее пьяный турист уснул на перилах балкона в номере отеля на Майорке, упал и не выжил. 21-летний путешественник прибыл с друзьями на Балеарские острова, Испания, накануне случившегося. Они пили всю ночь, после чего многие заснули в номере.