В МИД России вызвали посла Люксембурга

Захарова: Посол Люксембурга Райзен был вызван в МИД России

Посол Люксембурга Томас Райзен был вызван в МИД России в связи с эксгумацией останков одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской "Организации украинских националистов" Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине», — сказала она.

19 мая украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН, которые похоронены в разных местах, в том числе в Европе и Америке.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал действия Зеленского открытым признанием в фашизме.