Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 28 мая 2026Мир

В МИД России вызвали посла Люксембурга

Захарова: Посол Люксембурга Райзен был вызван в МИД России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Посол Люксембурга Томас Райзен был вызван в МИД России в связи с эксгумацией останков одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской "Организации украинских националистов" Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине», — сказала она.

19 мая украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН, которые похоронены в разных местах, в том числе в Европе и Америке.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал действия Зеленского открытым признанием в фашизме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    На Западе резко раскритиковали Каллас после заявления о США

    Додик встревожился из-за Германии

    «АвтоВАЗ» раскрасит Lada Azimut в три новых цвета

    В МИД России отреагировали на размещение американских ракетных комплексов вблизи страны

    Россия рекордно нарастила поставки агропродукции в постсоветскую страну

    Толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в российском регионе

    Союзник США купил сотни тысяч баррелей российской нефти

    Россиянин выиграл в лотерею и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет»

    Перенесшим инфаркт людям дали помогающие избежать повторного приступа советы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok