Экономика
13:58, 28 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Москвичам назвали дату возвращения летней погоды

Синоптик Шувалов: 2 июня в Москву вернется летняя погода
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Летняя погода вернется в Москву 2 июня. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«2 июня в Москве и области [ожидается] плюс 17-22 градуса. В столице — плюс 20-22 градуса. Можно сказать, [будет] теплая июньская погода. Да, буквально на полградуса-градус ниже нормы, но это последний такой день. Затем все вернется на летнюю дорожку», — рассказал Шувалов.

Также специалист сообщил, что дожди в столице закончатся в пятницу, 29 мая, а начиная с субботы, 30 мая, погода преимущественно будет сухой.

Самые холодные сутки — это четверг-пятница

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что до конца недели Москву и область ожидают аномальные холода — температура опустится на 7-8 градусов ниже нормы.

