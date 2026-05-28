Московского студента обвинили в подготовке теракта в мечети

В Москве 19-летнего студента РГГУ обвинили в подготовке теракта в мечети

Студента из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве обвинили в подготовке теракта в мечети. Об этом сообщает «Осторожно, новости» в своем Telegram-канале.

Как сообщили изданию близкие подростка, он находится под стражей с октября 2025 года. Изначально 19-летнему Дмитрию вменяли приготовление к вступлению в террористическую организацию, а позже обвинили в подготовке теракта и незаконном хранении боеприпасов. Доказательства, по словам родственников, основаны на китайском смартфоне, который у студента изъяли во время обысков и в котором находились координаты схрона. Телефон ему якобы не принадлежит.

Сам Дмитрий уверяет, что не участвовал в подготовке теракта. Его отец направил несколько обращений с жалобой на пытки сына.

По данным канала, в суде следователь просила не упоминать о пытках и обещала отпустить студента под домашний арест. Тем не менее подросток до сих пор находится в СИЗО. В ближайшее время ему предъявят окончательное обвинение.

Ранее стало известно, что число российских подростков, которые совершили террористические преступления, выросло на 178 процентов в 2025 году.