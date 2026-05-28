В МИД объяснили слова Рубио о переговорах по Украине

15:11, 28 мая 2026Мир

Захарова: В словах Рубио об отсутствии переговоров по Украине нового нет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

В словах госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии переговоров по Украине принципиально нового нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По сути, это констатация сложившейся фактической ситуации с прекращением встреч в трехстороннем формате, причем не по вине России», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Рубио заявил об отсутствии у США активных или запланированных переговоров с Украиной.

Госсекретарь США отметил, что Белый дом намерен продолжить содействовать урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что такая возможность представится в определенный момент.

