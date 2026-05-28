Захарова: Власти Украины через фашизм управляют людьми

Власть Украины управляет своими гражданами при помощи фашизма и русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что украинская самоидентификация происходит не через изучение истории и самопознание, а через неонацизм и кровавую бойню.

«Все это основано исключительно на соображениях удержания власти через национализм, через самое легкое, чем можно управлять людьми — через такую оголтелую русофобию, через этот самый исторически проверенный нацизм, фашизм», — добавила дипломат.

Ранее Захарова высмеяла слова верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о намерении требовать от Москвы военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.