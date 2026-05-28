Захарова высмеяла заявление Каллас о России

Захарова высмеяла слова Каллас о намерении требовать от РФ военных ограничений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о намерении требовать от Москвы военных ограничений в случае начала переговоров по Украине. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Напомнило строчку "тихо сам с собою я веду беседу"», — написала дипломат в ответ на заявление Каллас о намерении ЕС требовать от России военных ограничений.

Ранее Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил.