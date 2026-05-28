МИД Ирана отреагировал на атаку США на юг страны

Тегеран осудил атаку США на юг Ирана и угрозы Вашингтона в адрес Омана

Иран решительно осуждает военную агрессию Соединенных Штатов в отношении ряда районов в Бендер-Аббасе на юге страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Иран решительно осуждает военную агрессию США в четверг утром на ряд районов в Бендер-Аббасе, напоминая, что агрессивные действия против территориальной целостности и суверенитета являются вопиющим нарушением международного права и устава ООН», — говорится в заявлении дипломата.

Багаи также осудил угрозы Вашингтона «разнести» Оман, отметив, что эта страна всегда играла конструктивную роль в вопросах мира и безопасности. По его словам, подобные заявления являются опасным признаком нормализации нарушения прав в международных отношениях. Иранский дипломат призвал Совет Безопасности ООН призвать США к ответу и подчеркнул решимость Тегерана защищать свои интересы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка «разнесет» Оман в случае попытки взять под контроль Ормузский пролив. По его словам, после завершения конфликта с Ираном Ормузский пролив будет открыт для всех и никто не будет его контролировать.