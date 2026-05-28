Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 28 мая 2026Мир

МИД Ирана отреагировал на атаку США на юг страны

Тегеран осудил атаку США на юг Ирана и угрозы Вашингтона в адрес Омана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nazanin Tabatabaee / West Asia News Agency / Reuters

Иран решительно осуждает военную агрессию Соединенных Штатов в отношении ряда районов в Бендер-Аббасе на юге страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Иран решительно осуждает военную агрессию США в четверг утром на ряд районов в Бендер-Аббасе, напоминая, что агрессивные действия против территориальной целостности и суверенитета являются вопиющим нарушением международного права и устава ООН», — говорится в заявлении дипломата.

Багаи также осудил угрозы Вашингтона «разнести» Оман, отметив, что эта страна всегда играла конструктивную роль в вопросах мира и безопасности. По его словам, подобные заявления являются опасным признаком нормализации нарушения прав в международных отношениях. Иранский дипломат призвал Совет Безопасности ООН призвать США к ответу и подчеркнул решимость Тегерана защищать свои интересы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка «разнесет» Оман в случае попытки взять под контроль Ормузский пролив. По его словам, после завершения конфликта с Ираном Ормузский пролив будет открыт для всех и никто не будет его контролировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Одна страна НАТО начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

    Москвичка купила украшения в Европе и стала правонарушительницей в России

    Назвавший себя мажором сын российского миллионера получил еще одно наказание за ДТП

    В МИД России вызвали посла Люксембурга

    80-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет красоты и молодости

    Экс-полицейский «крышевал» бизнесменов в российском городе

    Россиянин выиграл три миллиона рублей на финале Лиги конференций

    В Иране заметили аналог «Панциря»

    Медведь и кабан устроили «вечеринку» в лесу и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok