Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 28 мая 2026Мир

Спецпредставитель Путина обрушился на Каллас после ее заявления о России

Дмитриев назвал Каллас разжигательницей войны после ее заявления о России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу евродипломатии Каю Каллас разжигательницей войны после ее заявления о выборе Европейским союзом (ЕС) переговорщика с Россией. Комментарий чиновника опубликован в соцсети X.

«Кая, безответственная разжигательница войны с низким IQ, подталкивает мир к Третьей мировой войне. Поставленные [экс-президентом США Джо] Байденом бюрократические разжигатели войны из ЕС представляют собой самую большую угрозу для мира и западной цивилизации», — написал он.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу не следует поддаваться на якобы попытки Москвы навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах по Украине. «Это ловушка, в которую Россия хочет нас втянуть», — сказала дипломат.

Каллас также рассказала, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Китайская экономика получила зловещий сигнал

    Ушаков двумя словами высказался о выборе Европой переговорщика с Россией

    Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

    Россиянка примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

    Казино под видом компьютерного клуба с многомиллионным доходом накрыли в России

    Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

    Вероятность поставки ракет США Украине после срочного письма Зеленского оценили

    Россияне восхитились необычным увлечением чиновника

    12 человек пострадали в жестком ДТП с участием автобуса в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok