Спецпредставитель Путина обрушился на Каллас после ее заявления о России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу евродипломатии Каю Каллас разжигательницей войны после ее заявления о выборе Европейским союзом (ЕС) переговорщика с Россией. Комментарий чиновника опубликован в соцсети X.

«Кая, безответственная разжигательница войны с низким IQ, подталкивает мир к Третьей мировой войне. Поставленные [экс-президентом США Джо] Байденом бюрократические разжигатели войны из ЕС представляют собой самую большую угрозу для мира и западной цивилизации», — написал он.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу не следует поддаваться на якобы попытки Москвы навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах по Украине. «Это ловушка, в которую Россия хочет нас втянуть», — сказала дипломат.

Каллас также рассказала, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил.