Российскому дошкольнику отказали в зачислении в первый класс

Россия
12:08, 28 мая 2026Россия

В Волгограде дошкольнику отказали в зачислении в первый класс
Елена Торубарова

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Волгограде дошкольнику отказали в зачислении в первый класс из-за отсутствия мест в образовательном учреждении. Об этом заявила мать семилетнего мальчика в беседе с V1.RU.

По словам россиянки, они живут по прописке в доме, который расположен недалеко от школы. Сомнений в том, что ребенок будет учиться именно в ней, не было. Однако на днях семье пришел отказ с короткой фразой «мест нет».

«У нас постоянная прописка, купили квартиру за много миллионов, потому что рядом школа, и пришел ответ — что мест нет», — заявила женщина.

Она добавила, что чиновники предложили ей места в школах в других районах города. «То есть предлагают ребенку ездить в другие районы, когда под носом рядом с домом стоит огромная школа», — возмутилась родительница, подчеркнув, что ей непонятны критерии отбора, ведь по закону в списках на зачисление в первую очередь значатся льготные категории и дети, проживающие на закрепленной за образовательным учреждением территории.

Ранее в Бурятии дочь участника специальной военной операции (СВО) на Украине отказались принять в школу. Дело дошло до прокуратуры, которая встала на сторону ребенка.

