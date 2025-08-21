Россия
Дочь пропавшего без вести бойца СВО отказались принять в российскую школу

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hananeko_Studi / Shutterstock / Fotodom

В Бурятии дочь участника спецоперации отказались принять в школу. Об этом сообщает UlanMedia со ссылкой на Генпрокуратуру.

Женщина хотела, чтобы ее дочь зачислили в первый класс музыкальной школы. Однако в учебном заведении ей ответили отказом.

Узнавшая об этом россиянка обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство вынесла предписание, которым обязало школу принять дочь солдата в первый класс. Предписание было исполнено.

Ранее в Краснодаре чиновники решили сдать в детский дом сына бойца СВО. Родственники военнослужащего не успевали оформить документы после его смерти, и органы опеки предупредили, что ребенка заберут в учреждение для оставшихся без надзора детей.

