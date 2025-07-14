Российские чиновники решили сдать в детдом сына бойца СВО и вызвали гнев его сослуживцев

В Краснодаре чиновники решили сдать в детдом сына бойца СВО при живых родных

В Краснодаре чиновники решили сдать в детский дом сына бойца СВО с позывным Снайпер и вызвали гнев его сослуживцев. Об этом сообщает «Царьград».

По информации издания, о таких планах органы опеки объявили после смерти матери ребенка и пропаже без вести его отца в зоне спецоперации, при том что у сына военного остались другие живые родственники. Отмечается, что заботиться о мальчике готовы две бабушки и три тети.

Как рассказали родные ребенка, эта ситуация возникла из-за бюрократической проволочки — закон утверждает, что смерть бойца может быть доказанной лишь после того, как его официально признают пропавшим. Пока семья оформляет нужные документы, истекает срок временной опеки бабушки над сыном бойца СВО, и опека предупредила, что готовится отправить ребенка в детдом

«Это просто сволочи!» — прокомментировали действие чиновников сослуживцы Снайпера.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о проблемах ставших инвалидами бойцов СВО.