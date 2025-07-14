Москалькова рассказала о проблемах ставших инвалидами бойцов СВО

Москалькова: С начала СВО поступило 107 обращений от ставших инвалидами бойцов

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 107 обращений от ставших инвалидами военнослужащих. О возникших у бойцов проблемах рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, в более чем 90 процентах случаев вернувшиеся с фронта бойцы жаловались на увольнения по состоянию здоровья в связи с установлением группы инвалидности.

Кроме того, военнослужащие обращались за содействием в получении выплат, пенсионного или технического обеспечения средствами реабилитации. Как следует из доклада омбудсмена, нередко им приходилось доказывать причинно-следственную связь между получением инвалидности и выполнением задач в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека в России за три года получил 140 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей, которые касались получения выплат, поиска пропавших без вести или освобождения из плена.