Москалькова рассказала о жалобах участников СВО

Москалькова: За три года получено 140 тысяч обращений от бойцов СВО и их семей

Аппарат уполномоченного по правам человека в России за три года получил 140 тысяч обращений от участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Как уточнила омбудсмен, чаще всего жалобы касались получения выплат и реализации мер социальной поддержки. Кроме того, близкие бойцов СВО просили о содействии в поиске пропавших без вести, а также освобождении из плена.

«Справиться с таким большим числом обращений помогли инструментарии, наработанные в экстремальных условиях, в том числе, во время эпидемии коронавируса», — пояснила Москалькова.

Ранее сообщалось о росте числа жалоб участников СВО в 2024 году в 2,3 раза по сравнению с 2023-м. Часть вопросов касалась ускорения назначения выплат в связи с ранениями, своевременных выплат денежного довольствия в полном объеме, а также отпусков по болезни и направления военнослужащих на военно-врачебные комиссии.