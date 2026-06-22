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04:00, 22 июня 2026Ценности

Интимный момент Дуа Липы с мужем попал в объектив папарацци

Интимный момент Дуа Липы с мужем попал в объектив папарацци в Риме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Интимный момент между певицей Дуа Липой и актером Каллумом Тернером попал в объектив папарацци. Снимки медового месяца пары публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели молодожен у фонтана Треви в Риме, где они проводят отпуск после роскошной свадьбы. На размещенных кадрах видно, как возлюбленные целуются у достопримечательности, пока муж исполнительницы держит руку на ее ягодицах.

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Ранее роскошная свадьба Дуа Липы вызвала волну протестов в Италии. Бракосочетание знаменитостей проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль». Местные жители выразили негодование по поводу проведения свадьбы и вышли на демонстрации с плакатами «Палермо не для богатых» и «Палермо не для арендаторов».

Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера. Бракосочетание прошло в лондонской ратуше Мэрилебон.

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