Интимный момент Дуа Липы с мужем попал в объектив папарацци

Интимный момент Дуа Липы с мужем попал в объектив папарацци в Риме

Интимный момент между певицей Дуа Липой и актером Каллумом Тернером попал в объектив папарацци. Снимки медового месяца пары публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели молодожен у фонтана Треви в Риме, где они проводят отпуск после роскошной свадьбы. На размещенных кадрах видно, как возлюбленные целуются у достопримечательности, пока муж исполнительницы держит руку на ее ягодицах.

Ранее роскошная свадьба Дуа Липы вызвала волну протестов в Италии. Бракосочетание знаменитостей проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль». Местные жители выразили негодование по поводу проведения свадьбы и вышли на демонстрации с плакатами «Палермо не для богатых» и «Палермо не для арендаторов».

Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера. Бракосочетание прошло в лондонской ратуше Мэрилебон.